POL-HOM: Einstellung der Vermisstenfahndung vom 11.05.2024, Auftrags-Nr. 5358690

Homburg (ots) - Am Freitag den 10.05.2024 gegen 16:30 Uhr verließ die 17 jährige D. B. zusammen mit ihrer 1 ½ - jährigen Tochter eine Jugendhilfeeinrichtung in Homburg-Schwarzenbach in unbekannte Richtung. Mutter und Tochter stehen unter der Vormundschaft des Jugendamtes. Bislang fehlt von ihnen jede Spur. Aufgrund der Umstände des Verschwindens kann nicht ausgeschlossen werden, dass den beiden ein Leid zustoßen ...

