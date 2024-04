BPOLI EBB: Geldstrafe gezahlt und doch keine Haft

Ostritz (ots) - 24.04.2024 / 17:00 Uhr / Ostritz Am Nachmittag des 24. April 2024 hat die Bundespolizei in Ostritz fünf indische Migranten aufgegriffen, die aus Polen kommend unerlaubt eingereist waren. Um 17:00 Uhr kontrollierten die Beamten die Männer im Alter zwischen 21 und 27 Jahren in der Bahnhofstraße nahe der Grenze. Sie hatten weder Reisepässe noch Visa dabei. Sie wurden in Gewahrsam genommen und zur ...

