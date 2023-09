Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Messingen (ots)

Heute Morgen kam es in der Zeit von 03:30 Uhr bis 09:30 Uhr in der Frerener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die wegen der dortigen Kirmes gesperrte Straße und touchierte die Deichsel eines Anhängers (Getränkeverkaufswagen). Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902 - 949620 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell