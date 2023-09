POL-EL: Itterbeck - Wohnmobil in Brand geraten

Schüttorf (ots) - In der Zeit vom 15.09.2023 bis 18.09.2023 kam es in der Niedersachsenstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gelände einer Firma. Auf dem Gelände entfernten sie die Kupferkabel von den Trommeln und zerschnitten diese teilweise. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in ...

