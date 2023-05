Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Vorläufige Pressemitteilung Einsatz BAB3

Dinslaken (ots)

Ein Gefahrguteinsatz läuft gerade auf der BAB3 Rastplatz Sippenwies.

Die Polizei ist bei einer routinemäßigen Kontrolle eines Kleintransporters aus den Niederlanden auf die nicht ordnungsmäßige Sicherung der Beladung mehrerer 50 l Fässer mit einer unbekannten Flüssigkeit aufmerksam geworden. Da einige Fässer in diesem Transporter umgefallen waren und der Fahrzeugführer keine sicheren Angaben zu dem Stoff in den Fässern machen konnte, wurde die Feuerwehr Dinslaken gegen 11:50 Uhr mit einem Großaufgebot alarmiert. Zurzeit befinden sich zwei Löschzüge, die IUK-Einheit sowie die hauptamtlichen Einsatzkräfte, der Leiter der Feuerwehr Dinslaken und der Kreisbrandmeister des Kreises Wesel an der Einsatzstelle.

Eine abschließende Pressemitteilung folgt.

