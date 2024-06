Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406013.2 Kellinghusen: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Kellinghusen (ots)

In der Zeit vom 11.06.2024, 20:00 Uhr bis zum 12.06.2024, 06:15 Uhr ereignete sich ein Einbruch in die Gemeinschaftsschule in der Danziger Straße. Unbekannte brachen in dieser Zeit das Schloss des Eingangstores auf und betraten das Gelände der Lehranstalt. Hier begaben sie sich zum Hintereingang des Lagerraums am neuen Schulgebäude und schlugen eine Glasscheibe ein. Dabei verletzte sich vermutlich ein Täter selbst, was Blutanhaftungen am Tatort nahelegen. Anschließend erfolgte der Einstieg der Einbrecher durch das eingeschlagene Fenster. Im Lagerraum erbeuteten die Täter mehrere Getränkekartons, ehe sie flüchteten. Im Rahmen der Tatortarbeit fanden Einsatzkräfte in Tatortnähe mögliches Aufbruchwerkzeug auf. Die Beamten sicherten umfangreiche Spuren und stellten Beweismittel sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Itzehoe unter 04821 - 6020 melden.

