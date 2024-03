Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Gefährliche Bahnschienenüberquerung endet mit Schnellbremsung eines Zuges

Osnabrück (ots)

Ein 22- jähriger Mann aus Alfhausen muss sich nun für einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr verantworten. Der 22- Jährige überquerte am Samstagabend gegen 20.25 Uhr unerlaubt die Bahnschienen am Bahnhof in Quakenbrück. Bei dem Versuch stolperte er und stürzte ins Gleisbett. Der Mann aus Alfhausen verletzte sich hierbei und konnte nur durch Hilfe von Zeugen den Bahnsteig wieder hochgezogen werden. Ein zeitgleich in den Bahnhof einfahrende Zug der NordWestBahn musste eine Schnellbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

