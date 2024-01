Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Osthessens

Fulda (ots)

Verkehrsunfälle

Bebra-Iba - Ein 39-jähriger Mann aus Rotenburg/F. befuhr am 13.01.2024 gegen 07.30 Uhr die Schieferstraße in Richtung Bebra-Weiterode. Kurz vorm Ortsausgang prallte der Rotenburger gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Schaden am Pkw des Rotenburgers beläuft sich auf 9000,- Euro und der Schaden am parkenden Pkw auf 5000,- Euro. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Möller

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell