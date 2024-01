Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Mit geparktem Pkw kollidiert

Fulda. Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch (10.01.). Ein 56-jähriger Skoda-Fahrer befuhr gegen 15.20 Uhr die Niesiger Straße aus Richtung Lehnerz kommend. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde er geblendet und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Nissan. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Petersberg. Bei einem Unfall am Donnerstag (11.01.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro. Eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 10.30 Uhr die Melzdorfer Straße aus Richtung Melzdorf kommend und wollte in die Almendorfer Straße abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 43-jährigen BMW-Fahrer, welcher die Almendorfer Straße aus Richtung Almendorf kommend in Fahrtrichtung Mittelberg befuhr. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Polizeistation Fulda

HEF

Nach Parkrempler geflüchtet

Rotenburg. Am Donnerstag (11.01.), zwischen 05.45 Uhr und 14.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer - vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke in der Heinz-Meise-Straße - einen neben ihm parkenden blauen VW Golf. An der rechten Fahrzeugfront entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursache unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

