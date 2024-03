Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht auf der Straße "Am Riedenbach"

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend gegen 20.00 Uhr, kam es in der Straße "Am Riedenbach" zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Ein 18-jähriger Mann aus Osnabrück befuhr mit seinem E-Scooter den Fahrradstreifen in der obengenannten Straße in Richtung Schweerstraße. Auf Höhe der Kreuzung zur Meller Straße beabsichtigte er bei grüner Lichtzeichenanlage, diese geradeaus zu überqueren. Zeitgleich befuhr neben ihm ein weißer Audi (Q-Klasse), mit dem Kennzeichenfragment 'OS-AA' die Straße, welcher vor ihm nach rechts in die Meller Straße abbog. Der Autofahrer übersah den 18-jährigen Osnabrücker und es kam zur Kollision. Der E-Scooter-Fahrer stürzte daraufhin. Er wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Audifahrer bremste sein Fahrzeug kurz ab, verließ dann aber ohne Angaben seiner Personalien die Unfallstelle. Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeugführer oder dem weißen Audi machen können, sich unter 0541/327-2115 zu melden.

