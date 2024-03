Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Schwerer Unfall auf der Vördener Straße- Drei Personen verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr kam es auf der Vördener Straße (L78), Ecke "Zum Galgenhügel", zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Person leicht und eine Person schwer verletzt wurde. Ein 35- jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Straße Zum Galgenhügel in Richtung Vördener Straße. An der Kreuzung missachtete er das Vorfahrtszeichen und fuhr in die Kreuzung ein. Es kam zur Kollision mit einem bevorrechtigten 39-jährigen Sprinter-Fahrer, welcher die Vördener Straße aus Richtung Engter befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes-Fahrer lebensgefährlich verletzt. Eine Lebensgefahr bestehe nicht. Sein 26-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sprinter-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Beseitigung der Fahrzeugwracks. Die Polizei führte vor Ort ein spezielles Messverfahren durch. Die beiden PKW wurden anschließend beschlagnahmt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es aufgrund des ohnehin hohen Verkehrsaufkommens zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell