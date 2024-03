Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hellern: Betrüger auf frischer Tat gefasst- Polizei sucht weitere Geschädigte

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag trieben Betrüger in Hellern ihr Unwesen. Eine Polizeibeamtin privat befuhr mit ihrem Auto den Tulpenpfad als ihr ein blauer Lieferwagen, mit auswärtigem Kennzeichen, vor einem Wohnhaus auffiel. Auf dem Fahrersitz saß zu diesem Zeitpunkt eine männliche Person. Eine weitere männliche Person begab sich derweil aus einem Wohnhaus und lud etwas in das Fahrzeug ein. Die Polizeibeamtin informierte ihre Kollegen und veranlasste unverzüglich eine Halterabfrage für den auffälligen Wagen. Es stellte sich heraus, dass der Halter bereits hinreichende polizeiliche Erkenntnisse in diversen strafrechtlichen Bereichen hatte. Unverzüglich machte sich eine Streifenwagenbesatzung zwecks Überprüfung auf den Weg in den Tulpenpfad. Noch bevor die Polizisten vor Ort waren, setzte sich der Lieferwagen, besetzt mit den beiden Männern, in Bewegung. In Höhe des Hörner Wegs, konnten die Beamten das Fahrzeug schließlich antreffen und kontrollieren. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die beiden Männer sich als Pflasterreiniger ausgaben und ihre Arbeiten angeboten hatten. Durch geschicktes Ablenken wurden Anwohner dann nach Schmuck und anderen zu verkaufenden Dingen gefragt. Anschließend nahmen sie Gegenstände an, ohne diese jedoch zu bezahlen. Die Beamten aus Osnabrück leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Betrugs ein. Nun werden Personen gesucht, die ebenfalls auf die Betrüger reingefallen sind. Diese Personen melden sich bitte bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-2215

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell