BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei Wer kennt diesen Gepäckdieb?

Dortmund (ots) - Am gestrigen Abend (6. Dezember) soll ein Mann in einem Restaurant am Dortmunder Hauptbahnhof zunächst randaliert und anschließend Spendengelder gestohlen haben. Während seines Fluchtversuchs aus der Filiale, soll er einer Mitarbeiterin die Hand verdreht haben. Gegen 21:40 Uhr verständigten ...

