Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Raub im Hauptbahnhof - 14-Jähriger festgenommen

Hamm (ots)

Am Samstagnachmittag haben zwei Jugendliche im Hauptbahnhof Hamm einem 11-jährigen Jungen 10 Euro geraubt.

Der 11-Jährige befand sich mit einen 13-jährigen Freund auf Bahnsteig 6 als er von zwei Jugendlichen nach Bargeld gefragt wurde. Nachdem er angab, dass er kein Bargeld hat, drohten ihm die Beiden Schläge an. Daraufhin händigte er seinen Peinigern 10 Euro aus.

Der 13-jährige Freund alarmierte anschließend die Polizei. Bundespolizisten trafen die beiden Kinder noch auf dem Bahnsteig an. Hierbei gaben sie an, dass die beiden Täter den Hauptbahnhof vermutlich in Richtung Innenstadt verlassen haben.

Im Rahmen einer gemeinsamen Fahndung durch Landes- und Bundespolizei nahmen Einsatzkräfte der Landespolizei nur kurze Zeit später einen tatverdächtigen 14-jährigen Jungen im Stadtgebiet fest.

Eine erste Vernehmung des Beschuldigten sowie die Auswertung der Videoaufzeichnungen aus dem Hauptbahnhof ergaben Hinweise auf den zweiten Beschuldigten. Seine Identifizierung ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 14-jährige Täter in die Obhut der Eltern übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell