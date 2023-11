Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 48-Jährigen am Flughafen Niederrhein in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Freitagvormittag, 17. November 2023, überprüfte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 48-jährigen Marokkaner im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Fez (Marokko). Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft in Paderborn mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl gesucht wird. Die Bundespolizei hat den Marokkaner daraufhin vor Ort verhaftet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der Gesuchte der Wachtmeisterei beim Amtsgericht in Geldern übergeben.

