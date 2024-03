Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Handyverstoß führt zu Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche

Osnabrück (ots)

Aufgrund eines Handyverstoßes kontrollierten zwei Polizeibeamte am Mittwochabend gegen 22:45 Uhr einen BMW-Fahrer am Neumarkt. Als der Mann sich ausweisen wollte, entdeckten die Beamten mehrere auffällige Päckchen, die der BMW-Fahrer mit sich führte. Auf Nachfrage gab der 38-Jährige an, dass sich in den Päckchen Bargeld befinde. Mit Einverständnis des Betroffenen schauten sich die Polizisten die Pakete genauer an und stellten dabei eine fünfstellige Summe Bargeld fest. Im Rahmen der weiteren Kontrolle gab der Mann an, dass das Geld aus den Tageseinnahmen eines Restaurants stamme und verstrickte sich dabei jedoch zunehmend in Widersprüche. Die Polizeibeamten fanden indes weitere Anhaltspunkte, die den Verdacht der Geldwäsche erhärteten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde folglich der PKW nach weiteren Beweismitteln durchsucht. Darüber hinaus wurde unter anderem die Beschlagnahme des Bargelds angeordnet. Anschließend wurde der 38-jährige Herforder für weiteren Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle verbracht und kurze Zeit später entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell