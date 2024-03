Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand- Ein Polizist verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag erhielt die Polizei gegen 15.20 Uhr einen Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt in Fürstenau. Eine aufmerksame Zeugin teilte mit, dass ein offensichtlich alkoholisierter Autofahrer mit einem blauen VW unterwegs sei. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung stellte die Polizei den besagten PKW in der Osnabrücker Straße fest und kontrollierte den 41-jährigen Fahrer aus Fürstenau. Auf der Rückbank befanden sich die beiden Kinder (9J.,7J.) des Mannes. Der Autofahrer machte einen augenscheinlich alkoholisierten Eindruck. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab über 1,6 Promille. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen leistete der alkoholisierte Mann Widerstand und griff die eingesetzten Beamten tätlich an. Er sperrte sich aktiv und trat in Richtung der Einsatzkräfte. Dabei wurde ein 40- jähriger Polizist an der Hand verletzt und war nach späterer ärztlicher Untersuchung vorerst nicht mehr dienstfähig. Der Beschuldigte wurde anschließend der Polizeidienststelle in Bersenbrück zugeführt und nach einer Entnahme einer Blutprobe in Gewahrsam genommen. Während der Maßnahmen beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Beamten fortwährend. Die Kinder wurden in die Obhut der Mutter übergeben. Neben dem Vorwurf der Trunkenheitsfahrt, muss der Mann sich nun auch wegen des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.

