POL-OS: Hagen: Schweinerei - Unbekannte beschädigen Ferkelfigur

In der Zeit von Freitagabend (20:00 Uhr) bis Samstagmorgen (10:00 Uhr) rissen Unbekannte eine einbetonierte Ferkelfigur aus ihrer Verankerung und beschädigten dabei den Betonsockel. Das Ferkel stand mit zwei weiteren Figuren in einer Parkanlage in der Alten Straße. Die Polizei Georgsmarienhütte ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern werden unter 05405/895440 (tagsüber) oder 05401/83160 entgegengenommen.

