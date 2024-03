POL-OS: Osnabrück: Öffentlichkeitsfahndung beendet - Vermisster Mann aufgefunden

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Opel gegen 16:50 Uhr die Bramscher Allee in Richtung Venne. Als der junge Mann aus Bramsche nach links in die Varusstraße einbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt warten. Der nachfolgende Fahrer eines Mercedes-Sprinters übersah dies und fuhr infolgedessen auf den Opel auf. Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde ...

