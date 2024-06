Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406013.3 Albersdorf: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Albersdorf (ots)

Tagsüber am 11.06.2024 zwischen 06:55 Uhr bis 13:10 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Norderstraße. Unbekannte begaben sich ins Haus und manipulierten erfolgreich an der Wohnungstür der Geschädigten. In der Wohnung betraten die Täter sämtliche Räume und entwendeten mehrere Spardosen der Bewohner. Insgesamt erbeutete der Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag. Für den Abtransport der Beute stahl der Einbrecher zudem eine auffällige rote Badetasche mit weißen Punkten. Vor Ort sicherten Beamte Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Heide unter 0481 - 940 melden.

Jochen Zimmermann

