Sönnebüll (ots) - Am späten Freitagabend (06.09.2024) kam es in einer Gaststätte in Sönnebüll zu einem Raub, bei dem zwei Täter Tageseinnahmen im niedrigen vierstelligen Bereich entwendeten. Gegen 23:30 Uhr verschafften sich die beiden maskierten Täter Zugang zu einer Gaststätte in der Flensburger Straße in Sönnebüll. Da der Betrieb bereits geschlossen war, ...

mehr