Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sönnebüll - Husumer Kriminalpolizei ermittelt nach Raub auf Gaststätte

Sönnebüll (ots)

Am späten Freitagabend (06.09.2024) kam es in einer Gaststätte in Sönnebüll zu einem Raub, bei dem zwei Täter Tageseinnahmen im niedrigen vierstelligen Bereich entwendeten.

Gegen 23:30 Uhr verschafften sich die beiden maskierten Täter Zugang zu einer Gaststätte in der Flensburger Straße in Sönnebüll. Da der Betrieb bereits geschlossen war, befand sich zu diesem Zeitpunkt nur noch ein Mitarbeiter in dem Gebäude. Die beiden Täter fesselten den Mitarbeiter und erlangten nach Androhung von Gewalt die Tageseinnahmen des Betriebes. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter konnte sich nach einiger Zeit eigenständig befreien und die Polizei alarmieren. Die Täter konnten in einer Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die Täter werden beide wie folgt beschrieben:

- männlich - 180 - 190 cm - dunkle Kleidung - dunkle Stoffmaske

Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die anderweitige Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich unter der Telefonnummer 04841 - 830 - 0 bei der Polizei zu melden.

