Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Esgrus: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Verkehrsschildern

Esgrus (ots)

Bereits in der Zeit vom 20.08. bis 23.08.2024 kam es zum Diebstahl von mehreren Verkehrsschildern entlang der K 103 in der Gemeinde Esgrus. Die Polizeistation Steinbergkirche hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Unbekannte Täter hatten insgesamt zehn Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder "30 km/h" sowie ein Schild "Vorgeschriebene Vorbeifahrt - rechts vorbei" (weißer Pfeil auf blauem Grund) entwendet. Die Verkehrsschilder waren aufgrund von Straßenschäden an der K 103 über eine Länge von mehreren Kilometern aufgestellt worden.

Wer während des Zeitraums verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht oder verdächtige Personen gesehen hat bzw. Hinweise auf den Verbleib der Verkehrsschilder geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Steinbergkirche unter der Telefonnummer 04632 876 16 80 oder per Email an Steinbergkirche.PST@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell