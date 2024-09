POL-FL: Sörup - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sylt (ots) - Am vergangenen Sonntag (01.09.2024) kam es auf dem Gelände der St. Severin Kirchengemeinde in der Munkmarscher Chaussee in Keitum zu einer Sachbeschädigung. Die Kriminalpolizei Sylt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Unbekannte Täter hatten am späten Abend gegen 22.30 Uhr ein aus einem afrikanischen Lebensbaum geschnitztes Kunstwerk in ...

mehr