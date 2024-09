Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kreis Schleswig-Flensburg - Verkehrskontrollen im Kreisgebiet

Schleswig-Flensburg (ots)

Am Samstag (31.08.2024) und Sonntag (01.09.2024) wurden im Kreis Schleswig-Flensburg zwei stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt.

Die Polizeistation Steinbergkirche kontrollierte zunächst in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit Unterstützung des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Nord (PABR Nord) / Fachdienst Schleswig sowie des Polizeireviers Kappeln den zu- und abfließenden Verkehr einer Veranstaltung in Niesgrau. Neben einigen wenigen kleineren Verstößen stellten die Beamten bei einem Fahrzeugführer eine Atemalkoholwert von 1,2 Promille fest. Der ganz überwiegende Teil der etwa 150 kontrollierten Verkehrsteilnehmer hielt sich somit an die Verkehrsvorschriften und zeigte gleichzeitig Verständnis für die Kontrolle.

Am Sonntag führte der Fachdienst Schleswig des PABR Nord dann eine Geschwindigkeitskontrolle zwischen Klein Rheide und Kropp durch. Hierbei wurden zwischen 09:00 und 14:00 Uhr 70 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt. In vier Fällen befinden sich die Überschreitungen in einem Bereich, der ein Fahrverbot zur Folge hat. Negativer Höhepunkt war ein Pkw-Fahrer, bei dem eine Geschwindigkeit von über 200 km/h gemessen werden konnte (erlaubte Höchstgeschwindigkeit 100 km/h). Den Fahrzeugführer erwarten nun ein Bußgeld von 1400 Euro, 3 Monate Fahrverbot sowie 2 Punkte im Fahreignungsregister.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell