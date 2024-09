Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt/Keitum: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an einem Kunstwerk

Sylt (ots)

Am vergangenen Sonntag (01.09.2024) kam es auf dem Gelände der St. Severin Kirchengemeinde in der Munkmarscher Chaussee in Keitum zu einer Sachbeschädigung. Die Kriminalpolizei Sylt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Unbekannte Täter hatten am späten Abend gegen 22.30 Uhr ein aus einem afrikanischen Lebensbaum geschnitztes Kunstwerk in Brand gesetzt. Durch die Brandlegung wurde die Holzskulptur im unteren Bereich stark beschädigt.

Wer am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen in der Nähe der St. Severin Kirche gemacht oder verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Sylt unter der Telefonnummer 04651 70 470 oder per Email an Sylt.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell