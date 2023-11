Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Unfallflucht- Außenspiegel eines Hyundai i 30 beschädigt/ Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (28. November 2023) zwischen 12:00 Uhr und 14:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer den linken Außenspiegel an einem Hyundai i 30. Der Hyundai stand auf der Kardinal-von-Galen-Straße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Kreisverkehr Egmondstraße geparkt. Der unbekannte Autofahrer verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

