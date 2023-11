Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Einbruch in eine Grundschule

Die Polizei sucht Zeugen

Rheurdt (ots)

Am Mittwoch (29. November 2023) zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Schule am Meistersweg ein. Im Schulgebäude brachen sie mehrere Türen zu unterschiedlichen Räumen auf. Weiterhin brachen Sie Schranktüren auf und durchsuchten alles nach Wertsachen. Sie entwendeten letztlich einen niedrigen Bargeldbetrag aus der Grundschule. Zeugen, die verdächtigen Personen am oder im Schulgebäude gesehen haben oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell