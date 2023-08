Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Eine Rauchmaschine für die Feuerwehr

Kalkar (ots)

Beim Übungsabend am 17. August 2023 stiegen vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kalkar, Löschzug Mitte, zwischendurch immer wieder kleine Nebelschwaden auf. Der Hintergrund ist sehr erfreulich: Der Förderverein Löschzug Kalkar e.V. hat eine kleine Rauchmaschine gekauft, um praxisnahe Übungen Mithilfe der neuen Errungenschaft durchführen zu können. So kann sich der Löschzug optimal auf Echt-Einsätze vorbereiten. Besonders toll ist, dass die Maschine ohne direkten Stromanschluss betrieben und mittels Fernbedienung gestartet werden kann. Sie ist in etwa so groß ist wie ein Beauty-Case bzw. eine Autobatterie und sehr flexibel einsetzbar. Dadurch kann beispielsweise auch der Brand eines Kraftfahrzeugs simuliert werden.

Möglich war die Anschaffung des Förderverein Löschzug Kalkar e.V. durch eine großzügige Spende der Sparkasse Rhein-Maas. Bei der Übergabe war neben Kameraden des Löschzugs und Fördervereins auch Frau Sandra Ludewig, Leiterin des Marktbereiches Kalkar, anwesend und überzeugte sich von der Funktionalität der Rauchmaschine unmittelbar vor Ort.

Die Kameraden des Löschzugs Mitte freuen sich schon auf die nächsten Übungen zum "unbekannten Objekt". Denn hier wird die Rauchmaschine sicherlich eingesetzt werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell