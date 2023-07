Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Brand einer Ballenpresse

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kalkar (ots)

Am 09.07.2023 wurde kurz vor den sturmbedingten Einsätzen die Löschgruppen Grieth, Wissel, Emmericher Eyland/Huisberden/Bylerward sowie die Drehleiter Kalkar zu einem Brandeinsatz alarmiert. Eine Rundballenpresse brannte auf einem Stoppelfeld in Wisselward. Bei der Anfahrt war die Rauchsäule bereits deutlich zu erkennen, die Presse stand bereits in Vollbrand. Die Brandbekämpfung wurde durch drei Trupps unter Atemschutz durchgeführt. Da in diesem Bereich keine Hydranten erreichbar sind wurde die Wasserversorgung von einem Saugbrunnen und einem Tankwagen sichergestellt. Der Tankwagen steht bei einem Bauern in Grieth und kann für solche Fälle angefordert werden. Es brannte die Ballenpresse und ein kleiner Teil des Feldes ab. Der Traktor konnte vorher abgekoppelt werden. Ein Rettungswagen wurde ebenfalls zur Einsatzstelle alarmiert um den Landwirt zu untersuchen und zur Absicherung der Feuerwehr. Unter Einsatzleitung von Markus Leukers waren 50 Feuerwehrfrauen und Männer 2,5 Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell