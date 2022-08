Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Adendorf - Diebstahl aus Schuppen - Hinweise ++ Wustrow - Brände in Wustrow - Zeugenhinweise ++ Gartow - Einbruch in Kiosk - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 02.08.2022

Lüneburg

Lüneburg - Rucksack aus Fahrradkorb entwendet - Hinweise

Am 01.08. zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Rucksack aus einem Fahrradkorb in der Lüneburger Innenstadt im Bereich der Straße Am Markt. Der Sachschaden liegt bei gut 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Mitarbeiterin in Drogerie verletzt

Am 01.08. kam es gegen 10:20 Uhr zu einer Körperverletzung innerhalb eines Geschäftes in der Grapengießerstraße. Ein bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretener 43-Jähriger betrat das Geschäft, trotz eines bereits bestehenden Hausverbotes. Daraufhin wurde er gebeten dieses zu verlassen. Der 43-Jährige warf daraufhin mit einem Gegenstand gegen den Kopf der Mitarbeiterin, sodass diese leicht verletzt wurde. In der Folge versuchte der 43-Jährige eine Weinflasche zu entwenden. Daran konnte dieser jedoch gehindert werden. Entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Auseinandersetzung im Bus - Fahrgast tritt Busfahrer

Ein bereits polizeibekannter 33-Jähriger schrie während einer Busfahrt am Nachmittag des 01.08. andere Fahrgäste innerhalb eines Linienbusses an. In der Folge setzte er seine Maske ab, wobei er durch den 28-jährigen Busfahrer zum Aufsetzen der Maske aufgefordert wurde. Dabei reagierte der 33-Jährige renitent, trat und schlug den 28-Jährigen, sodass dieser leicht verletzt wurde. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Dahlenburg - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt - "Wer schlägt, der geht!"

In der Nacht zum 02.08. kam es in Dahlenburg zu einer Häuslichen Gewalt innerhalb einer Wohnung. Der 37-jährige Familienvater schlug im Rahmen eines Streites seine Frau, sodass diese leicht verletzt wurde. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde eine Wegweisung von mehreren Tagen gegen den Verursacher ausgesprochen.

Lüneburg - Kontrollen in Sachen "Straßen- und Drogenkriminalität" - Kontrolle mit Rauschgiftspürhund

Bei einer Kontrolle mit dem Schwerpunkt "Straßen- und Drogenkriminalität" gemeinsam mit einem Rauschgiftspürhund der hiesigen Polizeidirektion wurden Betäubungsmittel in den Mittagsstunden des 01.08. im Bereich des Bahnhofes aufgefunden. Bei einer Kontrolle eines 35-Jährigen aus dem Landkreis gegen 13:00 Uhr konnte unter anderem Marihuana festgestellt werden. Kurz zuvor wurde bei einem 37-Jährigen ebenfalls ein Klemmleistenbeutel mit Marihuana aufgefunden. Insgesamt konnten bei vier männlichen Personen im Rahmen der Kontrollmaßnahmen Betäubungsmittel in Form von Marihuana und Tabletten aufgefunden werden. Entsprechende Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln wurden eingeleitet.

Adendorf - Diebstahl aus Schuppen - Hinweise

In der Nacht vom 01.08. auf den 02.08. brachen Unbekannte in einen Schuppen auf einem Grundstück im Bereich des Kirchweges ein. Aus diesem wurden unter anderem ein Kompressor und ein Damenfahrrad entwendet. Der Sachschaden liegt bei über 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Artlenburg - Einbruch in Kiosk - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 31.07. auf den 01.08. kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk im Bereich des Sportplatzes an der Marienthaler Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Stehlgut aus dem Kiosk erlangt. Kameraaufzeichnungen wurden gesichert. Der Sachschaden an der beschädigten Tür liegt bei gut 150 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Weitsche - Kadaver von drei Rehböcken gefunden - Zeugenhinweise

Zwischen dem 18.07. und dem 31.07. wurden nach ersten Erkenntnissen durch Unbekannte drei Rehböcke innerhalb der Jagdgenossenschaft Weitsche erschossen. Diese wurden durch einen Jäger auf einem Acker an einem Weg von Weitsche in Richtung der Kreisstraße 1 gefunden. Die Tiere wurden waidgerecht erlegt und sind in der Folge zerlegt worden. Die Kadaver wurden durch die Unbekannten zurückgelassen. Die Polizei ermittelt aktuell aufgrund des Verdachts der Jagdwilderei.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Wustrow - Brände in Wustrow - Zeugenhinweise

In der Nacht zum 02.08. brannte gegen kurz nach 00:00 Uhr ein Müllcontainer auf dem Parkplatz hinter dem Gemeindehaus an der Fehlstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Container in Brand, sodass ein Sachschaden von 250 Euro entstand. Zu einem weiteren, deutlich schwerwiegenderem, Brand kam es in derselben Nacht gegen 01:40 Uhr in der Dorfstraße in Blütlingen. Ein Holzschuppen im Bereich der Langen Straße geriet auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Wustrow im Einsatz. Der Sachschaden liegt bei gut 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Gartow - Einbruch in Kiosk - Hinweise

In der Nacht vom 01.08. auf den 02.08. kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk auf einem Campingplatz Am Helk. Über ein Fenster gelangten die Unbekannten in das Objekt und entwendeten unter anderem Bargeld aus einem Wertgelass. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-979630, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am Abend des 01.08. kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Dieterichsstraße Ecke Alewinstraße. Eine 21-jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo beabsichtigte nach links in die Dieterichsstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine von links kommende 46-jährige Radfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 46-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

