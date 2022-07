Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Samtgemeinde Gartow - Einschleichdiebstähle - Hinweise der Polizei ++ Göhrde - Waldstück gerät in Brand - Hinweise ++ Lüneburg - Versuchte Gefährliche Körperverletzung durch Reizgas ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 29.07.2022

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung in der Innenstadt - Täter gefasst

Am Morgen des 28.07. kam es in der Lüneburger Innenstadt im Bereich der Lüner Straße gegen 10:45 Uhr mutmaßlich zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Durch einen 18-Jährigen soll zudem ein Messer verwendet worden sein. Bei Eintreffen der alarmierten Polizei befanden sich weder Opfer noch Beschuldigter im Bereich der Lüner Straße. In der Folge konnte der Beschuldigte und bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretene 18-Jährige in unmittelbarer Nähe festgestellt werden. Dieser wurde zunächst mit auf die Wache genommen. Die weiteren Hintergründe sind derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Versuchte Gefährliche Körperverletzung durch Reizgas

Bereits am Vortag ist ein 33-jähriger Lüneburger unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten, auch zum Nachteil von Polizeibeamten in Erscheinung getreten. Am Abend des 28.07. gegen kurz nach 19:00 Uhr fiel der 33-Jährige erneut im Bereich der Rotehahnstraße auf. Dort schlug er mit einem Feuerlöscher die Scheibe einer Wohnung ein und sprühte in der Folge mit Pfefferspray. Die Bewohner wurden hierbei nicht verletzt. In der Folge flüchtete der Verursacher, konnte aber im Nahbereich durch Polizeibeamte festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. In erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Lüneburg - Drogen an Jugendliche verkauft - Beschuldigter ermittelt

Bereits am vergangenen Wochenende, 25.07.2022, wurde der Polizei Lüneburg gemeldet, dass zwei 17-jährige Jugendliche aus Lüneburg ins Klinikum eingeliefert wurden, da sie mutmaßlich Drogen konsumiert hätten und sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen durch die Polizei, konnte bereits in der Folgewoche der mutmaßliche Verkäufer der Drogen ermittelt werden. Bei diesem handelt es sich um einen 29-jährigen Lüneburger, welcher bereits mit Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten war. Am Vormittag des 28.07. folgte daher auf Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichtes Lüneburg die Durchsuchung der Wohnung des 29-Jährigen. Bei dieser konnten unter anderem diverse verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hohnstorf (Elbe) - Mit Laserpointer verletzt - Hinweise

Am späten Abend des 28.07. kam es gegen 23:45 Uhr im Robert-Garbe-Weg zu einer Körperverletzung mittels Laserpointer. Eine bisher unbekannte männliche Person leuchtete nach ersten Erkenntnissen mit einem starken Laserpointer in ein Wohnhaus. Dabei leuchtete er in die Augen zweier 16 und 41 Jahre alter Bewohner, welche dadurch Schmerzen verspürten. Der Verursacher flüchtete in der Folge mit einem BMX-Fahrrad und zwei weiteren unbekannten Personen, wobei einer der Opfer diesen verfolgte und erneut von dem Laserpointer geblendet und von dem Verursacher beleidigt und bedroht wurde. Dieser flüchtete unerkannt. Die Polizei ermittelt.

Personenbeschreibung:

- Männlich - ca. 175cm - deutsches Erscheinungsbild - circa 18 Jahre - dunkler Pullover

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Diebstahl durch bettelnde Kinder - Hinweise

Am Abend des 28.07. kam es gegen kurz vor 21:00 Uhr zu einem versuchten Diebstahl eines Mobiltelefons auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Harvey-Benjamin-Fuller-Straße. Drei bisher unbekannte Kinder bettelten nach ersten Erkenntnissen sehr forsch auf dem Parkplatz. Zudem griffen sie in das Auto einer 22-Jährigen, um an ihr Handy zu gelangen. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Die Kinder flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Brand zweier Mülltonnen - Hinweise

In der Nacht zum 29.07. brannten zwischen 03:30 Uhr und 05:15 Uhr zwei Mülltonnen im Stadtgebiet Lüneburg. Eine Mülltonne brannte gegen 03:30 Uhr im Bereich der Lüneburger Straße. Diese wurde durch Brandentdecker und der alarmierten Feuerwehr Lüneburg gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Ein weiterer Brand eines Papiercontainers war gegen 05:15 Uhr im Bereich des Hasenburger Weges. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser in Brand, sodass ein Schaden von gut 300 Euro entstand. Die Feuerwehr Lüneburg war auch dort im Löscheinsatz. Jeweils eingeleitete Nahbereichsfahndungen nach möglichen Verursachern verliefen negativ. Die Polizei ermittelt

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter entwendet - Hinweise

Am 28.07. im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr wurde in der Lüneburger Altstadt im Bereich der St. Johanniskirche ein angeschlossener E-Scooter entwendet. Dieser war mit einem Schloss gesichert. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Bei Kontrolle Betäubungsmittel gefunden

Im Rahmen einer Kontrolle am frühen Abend des 28.07. wurden gegen 17:30 Uhr im Bereich der Schützenstraße Betäubungsmittel aufgefunden. Polizeibeamte kontrollierten einen 33-Jährigen aus dem Landkreis und fanden bei diesem unter anderem verschreibungspflichtige Tabletten und vermutlich eine kleine Menge Kokain. Die Substanzen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Nach Häuslicher Gewalt weggewiesen

Am Abend des 28.07. kam es innerhalb einer Wohnung gegen 18:00 Uhr zu einer Häuslichen Gewalt. Ein 32-Jähriger schlug seine Freundin und trat ihr nach ersten Erkenntnissen auch in den Rücken. Zudem bedrohte er diese mit einer zerbrochenen Vase. Durch die alarmierte Polizei wurde der 32-Jährige für mehrere Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen.

Samtgemeinde Gartow - Einschleichdiebstähle - Hinweise der Polizei

Bereits Ende Mai kam es in der Samtgemeinde Gartow zu Einschleichdiebstählen (siehe Pressemitteilung vom 20.05.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5227878).

Bei diesem Diebstahl begaben sich bisher unbekannte Täter in ein unverschlossenes Wohnhaus in Gummern und entwendeten unter anderem Bargeld und Debitkarten, sowie Schmuck. In der Folge wurden Bargeldabhebungen bei einer Bank mit den entwendeten Karten durchgeführt, sodass insgesamt ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand.

Für die jetzige Sommerzeit in der, viele Bürgerinnen und Bürger sich in ihren Gärten aufhalten oder mal schnell zum Einkaufen fahren und ihre Haustüren nicht abschließen, möchte die Polizei sensibilisieren.

Einschleichdiebe nutzen die Gelegenheit in unbeobachteten Momenten in Häuser zu gehen. Die Polizei rät dringend dazu, auch beim kurzen Verlassen der Häuser, die Türen abzuschließen und geöffnete Fenster zu schließen. Gleiches gilt, wenn Sie im Garten oder bei Nachbarn sind und die Türen nicht im Blick haben. Einschleichdiebe handeln schnell und häufig fallen ihre Taten gar nicht auf, da die entwendeten Geldbeträge nicht sonderlich hoch sein müssen. Zudem appelliert die Polizei EC- und Kreditkarten auch im Haus niemals mit dem dazugehörigen PIN zu lagern. So ist es den Dieben ein leichtes in der Folge Geld an einer nächstgelegenen Bank abzuheben.

Sollten Sie verdächtige Fahrzeuge oder auch Personen in ihren Wohngebieten wahrnehmen, melden Sie dies bitte unverzüglich der Polizei.

Dannenberg - Pedelec am Bahnhof entwendet - Hinweise

Am 28.07. zwischen 14:45 Uhr und 17:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Pedelec der Marke Kalkhoff vom Fahrradständer am Bahnhofsgebäude in Dannenberg. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro. Zu zwei weiteren Versuchstaten kam es im gleichen Zeitraum, ebenfalls an zwei Pedelecs. Diese hatten zusätzlich noch Speichenschlösser, welche durch den Täter offensichtlich nicht geöffnet werden konnten.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Göhrde - Waldstück gerät in Brand - Hinweise

Am 28.07. gegen 13:00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Waldstück etwa auf der Hälfte der Straße Röthen und der Landesstraße 253 linksseitig in Brand. Dieser breitete sich auf etwa 1000 Quadratmetern Unterholz aus. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Himbergen, Römstedt, Göhrde-Metzingen und Brockhimbergen-Kollendorf im Einsatz. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Dannenberg, OT. Riekau - Suche nach vermisster Person erfolgreich - diverse Kräfte im Einsatz

In den Nachmittagsstunden des 28.07. kam es im Bereich Riekau zu einer Vermisstensuche nach einem 55-jährigen aus dem Ort. Dieser war aus einer dortigen Einrichtung abgängig. Es musste davon ausgegangen werden, dass die Person orientierungslos unterwegs ist. Durch diverse Kräfte der Polizei Lüchow und unter Hinzuziehung des Polizeihubschraubers wurde die Umgebung abgesucht. Außerdem waren die Feuerwehren Dannenberg und Schaafhausen und die Rettungshundestaffel aus Karwitz im Einsatz. Eine Rundfunkdurchsage und eine Meldung in der BIWAPP-App des Landkreises Lüchow-Dannenberg ist ebenfalls erfolgt. Um kurz nach 17:00 Uhr konnte der 55-Jährige durch die Feuerwehr auf einem Feld wohlbehalten angetroffen und an seine Wohnanschrift zurückgebracht werden.

Wustrow - Einbruch ins Gemeindehaus - Hinweise

Zu einem Einbruch kam es in der vergangenen Nacht vom 28.07. auf den 29.07. in das Gemeindehaus Wustrow in der Fehlstraße. Innerhalb des Gebäudes wurde eine Glastür zerstört und ein Schrank aufgebrochen. Unter anderem zwei Mikrofone wurden entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - Einbruch in Geschäft - Hinweise

In der Nacht vom 28.07. auf den 29.07. brachen Unbekannte in ein Geschäft im Berthold-Roggan.Ring ein. Aus diesem konnte der Einbrecher eine geringe Menge Bargeld erbeuten. Dieser flüchtete in der Folge unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Verkehrskontrollen im Baustellenbereich Bundesstraße 191

Erneut wurden am Abend des 28.07. durch Polizeibeamte Kontrollen im Bereich der Baustelle in der Ortsdurchfahrt Oldenstadt auf der B191 durchgeführt. An dieser Baustelle wird aktuell unter anderem die Fahrbahn erneuert, sodass eine Durchfahrt gemäß der Beschilderung verboten ist. Erneut musste festgestellt werden, dass diverse Autofahrer das Durchfahrtsverbot ignorierten und trotzdem durch den Baustellenbereich fuhren. In der Folge mussten durch die Polizei fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Durch die Polizei werden weitere Kontrollen folgen.

Uelzen - Sachbeschädigung auf dem Hammerstein-Parkplatz - Verursacher ermittelt

Am späten Abend des 28.07. kam es gegen 23:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung auf dem Hammerstein-Parkplatz. Ein 36-Jähriger fuhr nach ersten Erkenntnissen mutwillig gegen einen geparkten Pkw Seat Arosa. Dieser wurde hierbei beschädigt, sodass ein Sachschaden von gut 500 Euro entstand. In der Folge bepöbelte der 36-Jährige umstehende Passanten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Auffahrunfall auf der Uelzener Straße- Fahrerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 28.07. gegen 18:20 Uhr auf der Uelzener Straße. Eine 72-jährige Fahrerin eines Pkw VW UP! Übersah in Fahrtrichtung Masendorf das Bremsen einer vor ihr fahrenden 77-Jährigen mit ihrem Pkw Mercedes, sodass diese auffuhr. Die 72-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden von gut 12.000 Euro.

Bienenbüttel - Frontalzusammenstoß auf der L233 - zwei Personen verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Abend des 28.07.2022 gegen 18:00 Uhr auf der Landesstraße 233 zwischen Bardenhagen und Melbeck. Eine 49-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda beabsichtigte nach links in einen unbefestigten Weg abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 61-Jährigen mit seinem Pkw Opel, sodass es zum Zusammenstoß kam. Im Pkw Skoda wurden die Fahrerin und zwei weitere Insassen leicht verletzt. In dem anderen Fahrzeug wurde der 61-Jährige leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein erheblicher Schaden von über 20.000 Euro.

Uelzen - Einbruch in Gaststätte - Hinweise

In der Nacht vom 28.07. auf den 29.07. kam es in der Veerßer Straße zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Bislang unbekannte Täter brachen in die Gaststätte ein und durchsuchten diese vermutlich nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

