Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Mann wird in einer Nacht zwei Mal straffällig

Freiburg (ots)

Am Montag, den 18.04.22, wurde die Polizei um 20.37 Uhr in die Bertoldstraße gerufen, als sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen ereignet haben soll. Beim Eintreffen der Polizei war eine Person bereits geflüchtet, konnte jedoch im Rahmen der anschließenden Fahndung festgestellt werden. In derselben Nacht um 22.03 Uhr rief eine Frau die Polizei, weil eine männliche Person mit ihrem Freund in Streit geriet. Im Zuge der Fahndung konnte erneut die gleiche 42-jährige männliche Person, deutscher Staatsangehörigkeit, festgestellt werden, die bereits zuvor an der körperlichen Auseinandersetzung in der Bertoldstraße beteiligt war. Im weiteren Verlauf wurde diese Person von der Polizei in Gewahrsam genommen.

ek

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell