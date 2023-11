Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Sattelzug beschädigt

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach Zeugen

Issum (ots)

Im Zeitraum von Freitag (24. November 2023), 18:00 Uhr und Montag (27. November 2023), 08:30 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Am Schankweiler" in Issum zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Sattelzugmaschine mit Auflieger, welche in einer Parkbucht entgegen der Fahrtrichtung abgestellt gewesen war. Der Nutzer der Sattelzugmaschine, welche zum Unfallzeitpunkt ein polnisches Kennzeichen vorwies, musste den Schaden im vorderen recht Bereich, nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug feststellen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Schaden durch einen von vorne kommenden Verkehrsteilnehmenden verursacht worden sein muss. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

