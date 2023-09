Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Messerangriff - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am Sonntag, gegen 05:00 Uhr, wurde ein 39-jähriger Soester im Theodor-Heuss-Park von einer unbekannten männlichen Person mit einem Messer attackiert. Zwischen dem Täter und dem 39-Jährigen kam es aus ungeklärten Gründen zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf der Täter ein Messer hervor holte und mehrfach auf den Soester einstach. Der Täter flüchtetet in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei war ohne Erfolg. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Dunkelhäutig, dunkel-gelockte Haare und trug eine dunkle Hose mit einem roten Pullover. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

