Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sozia verletzt

Werl (ots)

Am 17. September kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Siederstraße, in Höhe der Hausnummer 15. Ein 49-jähriger Kradfahrer aus Werl befuhr mit seiner Honda die Siederstraße und kollidierte in Höhe der Unfallstelle mit einem Begrenzungsstein. Der 49-Jährige und seine 58-jährige Sozia stürzten mitsamt Zweirad auf die Straße. Die 58-Jährige Werlerin wurde bei dem Sturz verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. (dk)

