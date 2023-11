Geldern (ots) - Am Dienstag (28. November 2023) kam es zwischen 23:34 Uhr und 23:38 Uhr an der Liebigstraße in Geldern zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hatten vermutlich mit einer Eisenstange ein Fenster eines Rolltores eingeschlagen und gelangten so in die Halle. Dort löste der Bewegungsmelder einen Alarm aus, welcher bei der zuständigen Sicherheitsfirma ...

