Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Alleinunfall - alkoholisierter Fahrer flüchtet zu Fuß

Soest (ots)

In den frühen Morgenstunden am Samstag (23.03.), gegen 01.15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall zu der Straße Lanner in Soest-Ruploh gerufen. An der Unfallstelle konnten die Beamten zwei beschädigte Mauern und ein stark beschädigtes, verschlossenes Fahrzeug vorfinden. Von dem Unfallfahrer fehlte jede Spur. Aufgrund der erheblichen Beschädigung des Autos war davon auszugehen, dass der Fahrer verletzt sein musste und sich gegebenenfalls in hilfloser Lage befinden konnte. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit starken Kräften unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers und eines Personenspürhundes im Umfeld des Unfallortes führten nicht zum Auffinden des Fahrzeugführers. Im Rahmen der erweiterten Such- und Fahndungsmaßnahmen konnte der 50-jährige Unfallfahrer schließlich an seiner Wohnanschrift in Bad Sassendorf angetroffen werden. Der Fahrzeugführer wies frische Verletzungen auf und wirkte zudem stark alkoholisiert. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Dort erfolgte auch die Entnahme eine Blutprobe. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen, war der Bad Sassendorfer zur Unfallzeit die Straße Lanner in Richtung Hiddingsen gefahren. In einer Kurve hatte er aufgrund des genossenen Alkohols die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war zunächst gegen eine Mauer am rechten Fahrbahnrand gefahren. Danach hatte er seine Fahrt fortgesetzt, bis er wenige Meter weiter nach links von der Fahrbahn abkam und abermals gegen eine Mauer prallte. Der Pkw war nun nicht mehr fahrbereit, weshalb der Unfallfahrer seine Flucht zunächst unerkannt zu Fuß fortsetzte. Der Pkw wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 Euro. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell