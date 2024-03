Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Trickdieb erbeutet Schmuck

Soest (ots)

Am Samstag, 23.03 erschien kurz vor 11.00 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 80-jährigen Frau in der Straße "Im Tabrock". Der Unbekannte hatte sich auf ein Inserat in der Zeitung gemeldet und gab vor, angebotene Schmuckgegenstände kaufen zu wollen. Als die Seniorin den Mann in die Wohnung gebeten hatte, sah dieser sich diverse Schmuckstücke an. Mit dem Hinweis, zunächst Bargeld beschaffen zu müssen, verließ er kurze Zeit später wieder die Örtlichkeit. Kurz darauf fiel der Wohnungsinhaberin auf, dass der Täter im Rahmen des Verkaufsgesprächs Gold und Schmuck entwendet hatte. Er wurde beschrieben als etwa 65 Jahren alter Deutscher mit leicht untersetzter Figur und kurzen dunklen Haaren. Er war bekleidet mit Jeanshose, Windjacke und Kappe. Hinweise zur Person nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921 91000 entgegen. (sn)

