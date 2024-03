Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl

Ense - Sachbeschädigung an Pkw - Reifen zerstochen

Werl/Ense (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Plaschkestraße und in der Spitalgasse an zwei geparkten Fahrzeugen jeweils alle vier Reifen zerstochen. Ein gleich gelagerter Sachverhalt ereignete sich in der Straße Olmes Kamp in Ense-Bremen. Auch hier wurden an einem Pkw Reifen zerstochen und zudem ein Fahrzeug zerkratzt. Bislang richtet sich der Tatverdacht gegen einen unbekannten Täter. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in dem benannten Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben oder sogar mögliche tatverdächtige Personen an den genannten Örtlichkeiten beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-9100-2834 entgegen. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell