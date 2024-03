Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - bei Auffahrunfall leicht verletzt

Möhnesee (ots)

Eine 43-jährige Frau aus Erwitte befuhr mit ihrem Pkw am Freitagmorgen (22.03.), gegen 07.45 Uhr, die L 688 von der Straße Schalloh in Richtung Heide. Etwa einen Kilometer nach der Einmündung bemerkte sie eine Joggerin am Fahrbahnrand. Die Erwitterin bremste ihren Pkw vorsorglich ab. Diesen Anhaltevorgang bemerkte ein nachfolgender 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Möhnesee offensichtlich zu spät. Er fuhr, trotz einer durchgeführten Vollbremsung, auf das Fahrzeug der Frau aus Erwitte auf. Dabei wurde die 43-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro. (hn)

