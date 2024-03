Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Kontrolle verloren und gegen Baum geprallt

Geseke (ots)

Am Freitagabend ( 22.03.), gegen 19.00 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Paderborner mit seinem Pkw die Ehringhauser Straße von Geseke in Richtung Lippstadt. Da er eine dort befindliche Baustelle umfahren wollte, nutzte er den Feldweg der Meteorstraße. Aufgrund einer Bodenwelle verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen einen Baum an der rechten Straßenseite. Der Pkw wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Vorsorglich wurde der Paderborner mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell