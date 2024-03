Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense - Kind mit Fahrrad auf Gehweg von Pkw erfasst

Ense (ots)

Ein 58-Jähriger Mann aus Ense beabsichtigte am gestrigen Freitag (22.03), gegen 16.20 Uhr, sein Grundstück an der Werler Straße mit dem Pkw zu verlassen. Hierbei übersah er einen 11-jährigen Jungen aus Ense, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg vor der Grundstücksausfahrt von rechts kam und somit die "falsche Seite" des Gehweges befuhr. Es kam zu einer leichten Kollision zwischen Pkw und Fahrrad. Hierbei kam der Junge zu Fall und verletzte sich leicht. Eine rettungsmedizinische Behandlung war nicht erforderlich. Der 11-Jährige begab sich in die Obhut der herbeigerufenen Eltern. Der Sachschaden an den Fahrzeugen ist gering. (hn)

