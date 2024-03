Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von Kupferkabel

Anröchte (ots)

In der letzten Nacht, zwischen 18:45 Uhr und 4 Uhr, stahlen unbekannte Täter in einem Firmengebäude in der Boschstraße verschiedene Kupferkabelrollen. Die Diebe verschafften sich Zugang zum Gelände, indem sie ein Zaunelement aufhebelten. Anschließend brachen sie durch ein Fenster eines Rolltores in das Gebäude ein. Hier erbeuteten sie Kupferkabel im Wert von über zehntausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen oder auffälligen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (rb)

