Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kriminalität konsequent bekämpfen für mehr Sicherheit

Soest (ots)

Zum Frühlingsanfang führten Beamte der Ermittlungskommission (EK) der Polizei Soest gemeinsam mit den Kollegen des Einsatztrupps und der Bereitschaftspolizei Wuppertal gestern einen Sondereinsatz in Soest durch. Der Schwerpunkteinsatz erfolgte im Bereich des Soester Bahnhofes und der Innenstadt. Solche Einsätze und regelmäßige Kontrollen sind notwendig, um die Kriminalität in den Innenstädten dauerhaft einzudämmen. Im Rahmen des Sondereinsatzes konnten die Zivilbeamten einen 28-jährigen Algerier, der in Herne wohnt, festnehmen. Er hatte Parfüm in einer Drogerie in der Brüderstraße in Summe von mehreren hundert Euro geklaut. Der Täter ist bereits polizeilich bekannt - mehrere Ladendiebstähle in Hamm und Soest konnten ihm nachgewiesen werden. Sein "Vorstrafenregister" führte ihn nun in die Untersuchungshaft. Zum Abschluss des Einsatzes konnte ein 25-jähriger Algerier und ein 23-jähriger Ägypter aus der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Möhnesee (ZUE) vorläufig festgenommen werden. Die Polizei beobachtete die beiden Täter beim Handel mit Drogen, anschließend überführten sie die Dealer. Sechs Festnahmen, darunter eine mit Beschluss zur Überführung in die Untersuchungshaft, und sechs Strafanzeigen, darunter fünf Ladendiebstähle und einmal ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz waren die Bilanz des gestrigen Sondereinsatzes.

