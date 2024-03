Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Montag führten Beamte der Polizeiwache Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz in der Lippstädter Innenstadt durch. In der Zeit von 18 bis 2 Uhr kontrollierten die in zivil gekleideten Beamten an wechselnden Örtlichkeiten zahlreiche Personen. Im Ergebnis fertigten die Polizeibeamten zwei Strafanzeigen wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz und stellten die aufgefundenen Rauschmittel sicher. Darüber hinaus wurde ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt und zur Anzeige gebracht. Zwei Verkehrsteilnehmer führten ein Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen und müssen nun mit einem Verfahren rechnen. Ein weiterer Fahrer führte ein Kraftfahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Außerdem wurden drei Verwarnungsgelder wegen sonstiger Verstösse erhoben. Die Polizei in Lippstadt wird auch zukünftig weitere Schwerpunkteinsätze durchführen, die Kriminalität bekämpfen und konsequent einschreiten.(dk)

