POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung in Höhe der Grundschule Niederbrombach

Baumholder (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (08.03.2024 - 09.03.2024) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Baumholder in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 6. Dort wurde eine Hauswand von einem bis dato unbekannten Fahrzeug touchiert, so dass leichter Sachschaden entstand. Gemäß der Spurenlage müsste am Fahrzeug ebenfalls Beschädigung in Form von ...

