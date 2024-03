Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: PKW und Pedelec kollidieren

Bad Sassendorf-Elfsen (ots)

Am gestrigen Montag, gegen 7:10 Uhr, kam zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bördenstraße / Elfser Straße. Der 52-Jährige Bad Sassendorfer befuhr mit seinem Pedelec die Bördenstraße in Richtung Opmünden. Er befuhr unerlaubt die Fahrbahn und nutzte nicht den parallellaufenden Radweg. Der 63-Jährige PKW-Fahrer aus Bad Sassendorf befuhr die Elfser Straße und beabsichtigte an der Kreuzung Bördenstraße rechts abzubiegen. Dabei übersah er den Pedelecfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelecfahrer wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.(rb)

