Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Möhnesee-Körbecke (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Täter am Samstag, 16.03.2024, als sie in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 23:50 Uhr in eine Einfamilienhaus in der Straße Sommerfeld in Möhnesee-Körbecke einstiegen. Nach Rückkehr der Bewohner mussten diese feststellen, dass das gesamte Haus durchwühlt worden war und neben Schmuck und einem Handy auch diverse Kontokarten entwendet worden waren. Wie die Täter ins Haus gelangten und ob diese Spuren hinterlassen haben, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die unmittelbar nach der Tatentdeckung aufgenommen wurden. Zeugen, die im Tatzeitraum im Tatortbereich verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921/91000 in Verbindung zu setzen. (MJ)

