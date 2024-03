POL-SO: Geseke - Auffahrunfall - zwei leichtverletzte Personen

Möhnesee (ots) - Am Freitag, dem 15. März, kam es gegen 20:45 Uhr zu einem Brand in der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge in Möhnesee. Auf dem Gelände gerieten in einem Wohngebäude zwei Zimmer in Vollbrand. Ein 25-jähriger türkischer Bewohner, der ebenfalls Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtung ist, steht im Verdacht, die Zimmer vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Er konnte im ...

